À la suite de cette mission de mobilisation, la Ville de Lessines s’est vue octroyer deux subsides.

Le premier, d’un peu plus de 123 500 €, intervient dans le cadre de l’appel à projets "Maillage vert et bleu en milieu urbain" afin de renforcer et restaurer le maillage vert (pour la nature) et bleu (pour les cours d’eau) à proximité du chemin du Tordoir. Le second, de près de 280 000 € est quant à lui octroyé dans le cadre de l’appel à projets "Développement des aires d’accueil pour motor-homes" afin de mettre en œuvre le projet d’aménagement d’une aire de quinze motor-homes dans le quartier de la Malterie.

"Malgré que ces deux appels à projets soient soumis à des contraintes techniques et administratives différentes (délais à respecter, présentations obligatoires,…), Ideta propose, dans le cadre de sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de les regrouper et de les considérer comme faisant partie d’un seul et même dossier à mettre en œuvre", a développé Véronique Blondelle, la directrice générale.

"Ce choix se justifie par la proximité géographique des deux projets (quartier de la Malterie), mais également par l’attractivité supplémentaire que peut représenter cette fusion pour les opérateurs économiques susceptibles d’être intéressés par ce projet."

Afin de respecter les délais imposés, le conseil communal était amené à statuer sur le fait de confier à Ideta la mission d’auteur de projet.

Si le point a été approuvé à l’unanimité, l’opposition Soci@libre a interrogé la majorité sur l’avenir de la malterie elle-même, à l’abandon depuis l’incendie qui a ravagé le bâtiment il y a plus de dix ans. "Un véritable chancre" en plein centre-ville, comme l’a rappelé André Masure, mais sur lequel les autorités n’ont pas de prise. Il s’agit en effet d’une propriété privée.

Par ailleurs, l’opposition mettait en avant le besoin criant d’une concertation afin d’avoir une vision globale de ce que pourrait devenir le quartier à long terme. Un souhait exaucé car une réunion entre tous les acteurs du tourisme est programmée ce mardi soir à la Maison des Associations.