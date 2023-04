Nouvelle manifestation des agriculteurs à l’encontre de Colruyt ce vendredi à Ollignies

Les jeunes agriculteurs wallons se rendront donc ce vendredi 14 avril à 10 h, en colonnes de tracteurs, sur le site de la centrale Colruyt d’Ollignies (Lessines) afin de faire entendre leur ras-le-bol quant à l’attitude de l’enseigne à leur égard.

Accaparement des terres agricoles

Colruyt souhaite acquérir plusieurs milliers d’hectares. "Pour cela, l’enseigne est prête à débourser des sommes folles, dépassant parfois les 100 000 euros l’hectare", expliquent les représentants de la FJA par voie de communiqué.

"Cela engendre une pression sur le marché acquisitif du foncier et une hausse des prix. Les premières victimes sont bien évidemment les jeunes agriculteurs, qui se voient confisquer un outil de production aussi essentiel que la terre."

Par ailleurs, Colruyt rechigne à réallouer les terres ainsi acquises sous le régime du bail à ferme. "Cela afin de mieux pouvoir imposer aux agriculteurs les types de culture ainsi que la manière de les produire."

"C’est inacceptable, et en tout cas contraire au modèle agricole familial que la FJA souhaite voir perdurer en Wallonie, au sein duquel l’agriculteur n’est pas un “exécutant” ou un “métayer”."

Communication trompeuse

La FJA estime que "Colruyt n’hésite pas à surfer sur la bonne image des agriculteurs quand cela arrange. Cela dit, comme d’autres acteurs de la chaîne alimentaire, l’enseigne contribue à une mauvaise rémunération des agriculteurs en faisant pression sur les prix".

"Toujours quand cela l’arrange, Colruyt n’hésite pas non plus à dénigrer les agriculteurs, et singulièrement le secteur de l’élevage en l’opposant à la consommation de protéines végétales ou de produits végans, jouant sur le volet environnemental de manière réductrice et fallacieuse."

Les jeunes agriculteurs, déjà en proie à de grandes difficultés, en ont marre de se faire marcher sur les pieds. Et c’est précisément ce qu’ils feront entendre demain.