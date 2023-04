La procession des Pénitents à Lessines: entre foi et folklore (vidéo)

Autour du cortège, des dizaines de Lessinois se pressent. Beaucoup d’entre eux sont venus en famille retrouver les acteurs qui composent la marche. De la sortie de l’église au retour sur place pour la mise au tombeau du Christ, la ferveur des habitants se fait clairement sentir. Gérald Decoster, historien et co-organisateur de l’événement, le confirmera après la fin de la procession. "Pendant la procession, je me suis rendu compte que les gens autour récitaient le chapelet avec nous", se souvient-il. "Au lieu de se mettre en fin de cortège, ils préfèrent nous accompagner, nous et le Christ. Il y avait beaucoup de monde, tous respectueux et enthousiastes."

Empreint d’émotion, Gérald Decoster affectionne particulièrement le Vendredi Saint lessinois. Au vu du monde et de l’atmosphère présents hier sur le parvis de l’église Saint-Pierre, nul doute que bon nombre d’habitants partagent ses sentiments.