A Lessines, "La grande évasion" du Centre culturel Réné Magritte et de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose

Après leur mémorable soirée théâtrale Chandelles & Pyjamas visant à combiner vies familiale et amoureuse à la Saint-Valentin, les équipes du Centre culturel René Magritte et de Notre-Dame à la Rose, en bonnes voisines lessinoises, s’allient de nouveau à travers un événement mêlant spectacles et visites détournées du Musée.