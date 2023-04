Ecolo Lessines contre le remembrement foncier

"Outre le réaménagement parcellaire, l’étude du périmètre a permis de proposer des aménagements connexes en intégrant les potentialités du territoire et ce, via la prise en considération des enjeux liés à la mobilité douce, aux inondations et coulées boueuses et à la biodiversité", ont-ils développé. Ces propositions connexes concernent notamment un aménagement multifonctionnel (touristique, paysager et didactique) des abords de la Dendre canalisée, au niveau du nouveau barrage de Papignies. "Mené en partenariat avec le SPW-Voies hydrauliques, ce projet vise à agrémenter les abords de la Dendre par des plantations. Ce site étant situé à proximité du Ravel, une aire de repos sera aménagée. De plus, des panneaux didactiques expliquant le fonctionnement de l’ouvrage et présentant l’avifaune des milieux humides seront mis en place afin de sensibiliser les usagers à ces thématiques."

En ce qui concerne la mise à jour de l’Atlas des voiries vicinales, il s’agit de désenclaver une parcelle au nord de la rue des Pires par la création d’un sentier, mais aussi de transformer un sentier en chemin étroit. La seconde création d’un chemin se fera au lieu-dit "Pont de Trimpont" pour faire la jonction des deux parties du chemin de la Cavée. Enfin, un chemin sera créé pour faire le lien entre la rue du Champs Jacob et le chemin Marais de Wannebecq.

Le Collège reste sur sa faim

Dans le cadre de l’élaboration de ce projet, le Collège communal a émis un accord de principe sur les aménagements du domaine public, mais seule une partie de ses attentes et demandes a été intégrée au projet aujourd’hui soumis à enquête publique. Voilà pourquoi Line De Mecheleer a interrogé les agents de la RW à propos de la non prise en compte de tous les éléments relevés par le Collège communal. Il lui a été répondu que tout ne semblait pas pertinent au regard de la globalité de la démarche.

Dans les rangs de l’opposition, le groupe Écolo s’est montré très critique par rapport au volet qui concerne les sentiers et chemins. "Nous ne pouvons suivre le projet de délibération qui est beaucoup trop faible", a souligné Dominique Pasture (par la voix la directrice générale car la conseillère était aphone). "Si nous notons avec satisfaction que le Collège a repris une grande partie des recommandations de la CCATM, nous regrettons qu’il ne défende pas davantage sa position et ne monte pas au créneau pour défendre un maillage plus important de sentiers et chemins sur les villages de Papignies et Wannebecq. Lessines rate une occasion de développer un réseau de mobilité douce dans la campagne de ces villages et d’en augmenter de facto l’attractivité touristique."

Écolo estime que ce sont surtout des suppressions de sentiers qui sont proposées. "Certaines sont tout à fait acceptables: il y a des sentiers qui aujourd’hui ne mènent plus nulle part en raison de la modification de l’environnement. Mais pour d’autres, des alternatives doivent être proposées et défendues. Baisser les bras comme le Collège le fait sous prétexte que les alternatives traversent des propriétés et des zones d’exploitation de terres agricoles n’est pas acceptable. Dans le cadre d’un dossier de remembrement foncier, l’autorité publique a les leviers en mains ! En baissant les bras, elle donne satisfaction à des intérêts particuliers et donne une prime à ceux qui ont contribué avec le temps à faire disparaître chemins et sentiers !"

Écolo demande que le Conseil communal aille au-delà de l’expression d’un regret et soutienne explicitement – au minimum – les propositions de créations de sentiers et chemins qui avaient été approuvées par le Collège communal lors de sa séance du 29 mars 2022. Une demande qui n’a pas été entendue. En effet, hormis Écolo qui a donc remis un avis défavorable sur ce point, les autres partis autour de la table se sont prononcés en faveur de celui-ci. À noter qu’Antoine Motte (MR) n’a ni participé au débat, ni au vote, afin qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts dans son chef.