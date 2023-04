"La tradition signale que, dès 1475, un événement particulier se déroule en l’église Saint-Pierre de Lessines, à l’occasion du Vendredi saint, mais il est fort probable que les faits remontent encore plus haut dans l’Histoire", explique Gérald Decoster, historien, membre de la Fabrique d’église et organisateur de l’événement. "Quoi qu’il en soit, en cette année 2023, c’est la 548e fois que Lessines vivra son Vendredi saint."

En vue du 550e anniversaire (en 2025), certaines "nouveautés" viendront émailler cette édition.

"On peut ainsi souligner la participation des jeunes femmes vêtues de capes noires à la procession d’entrée, marquant le début de l’office, avec les Pénitents en l’église Saint-Pierre. Pour cela, les participantes iront se vêtir au Collège Visitation-La Berlière, juste de l’autre côté du parvis Saint-Pierre, où les capes seront à leur disposition."

Comme chaque année, les dames qui souhaitent accompagner la procession en "deuillantes", sont priées de se vêtir de noir et de porter, si possible, une mantille. Les enfants souhaitant participer comme enfants de chœur (crécelles) sont attendus à 19h à la sacristie de l’église Saint-Pierre.

Il faut dire que ce sont tous les figurants présents qui font le succès de la procession.

Une meilleure visibilité

Un autre changement va s’opérer cette année dans la chapelle même ; une tentative afin que plus de gens puissent voir la mise au tombeau. "Le sépulcre du Christ va être installé sous les deux fenêtres de la façade de la chapelle, face à la grande baie donnant dans l’église. Le fait de tenter cette position dans la chapelle qui accueille depuis 1953 la mise au tombeau, est une forme de retour au cérémonial ancien et la possibilité de mieux voir l’acte même de la mise au tombeau, depuis l’église. Seuls la Croix, la Vierge, le clergé, les chantres et les lanternes entreront dans la chapelle, mais la vue sera dégagée pour la descente du Christ dans son sépulcre."

L’actuelle trilogie de la Passion du Christ est l’héritage d’une longue tradition remontant donc, au moins, au 15e siècle. Si ce qui se déroulait à Lessines en ce jour si particulier de la mort du Christ demeure nébuleux, la coutume s’est lentement développée pour en arriver à ce qu’elle est aujourd’hui.