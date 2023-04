Une rencontre littéraire hors du commun au château de Bois-de-Lessines

Pour l’école du dehors, c’est au château de l’Estriverie que cela se passe. "Il s’agit en quelque sorte de prendre les lieux d’assaut et de les appréhender avec tout son corps. S’en imprégner et ensuite construire. On laisse d’abord place au spontané et ensuite, en classe, on travaille autour de ce que l’on a vu, entendu et ressenti. Cela permet à chacun de s’épanouir à son rythme et apporte autant aux enfants qu’aux enseignants."

Et c’est une séance un peu particulière de l’école du dehors qui a eu lieu ce lundi au château de Bois-de-Lessines. Sous le soleil, les jeunes élèves de première, deuxième et troisième maternelles ont pu découvrir quelques pièces du château et rencontrer l’auteure et illustratrice jeunesse belge Annick Masson. "L’idée est de leur raconter l’histoire de mon livre “Le secret de la forêt” qui sortira au mois de juin aux Éditions Mijade. Ensuite, nous allons avec les enfants dans le grand parc pour voir si l’on retrouve des éléments de l’histoire."

Une première rencontre entre l’héroïne de l’auteure et son public qui n’a pas été évidente. "C’est rare que je raconte mes histoires à de si petits. C’est un vrai défi de canaliser leur attention !"

Après ce moment suspendu "au bois magique", c’est en classe que s’est poursuivie la rencontre avec la création par les élèves de petits albums exclusifs.