Pas encore de fumée blanche pour les vestiaires de la REAL à Deux-Acren

Avant de développer le point complémentaire qu’il avait fait ajouter à l’ordre du jour, André Masure (Soci@libre), a demandé à l’assemblée que le représentant du club puisse venir lui-même présenter le projet. "Je regrette que ce point n’ait pas été mis à l’ordre du jour par la majorité comme prévu lors du dernier conseil communal", a d’emblée déclaré le conseiller d’opposition. "Il semblerait que ce soit à cause d’un problème de communication postale. Quoi qu’il en soit, vendredi dernier, j’ai reçu un coup de fil d’un membre de la REAL qui venait d’apprendre qu’il y avait conseil communal ce jeudi et demandait à mettre le point à l’ordre du jour. Le délai du Collège pour le faire étant dépassé, je l’ai fait moi-même."

Ceci étant, André Masure dit ne pas maîtriser le dossier et estime que c’est au club lui-même de défendre son point de vue. "Grâce à un débat serein, les gens pourraient alors voir exactement de quoi il s’agit et chacun pourra poser les questions qu’il souhaite."

Une demande qui ne sera pas satisfaite, le bourgmestre ayant "un problème avec la façon dont l’affaire a été amenée". Il a rappelé la chronologie des faits.

"À l’issue du dernier conseil communal, la demande des conseillers était très concrète. Il s’agissait de recevoir un dossier permettant d’expliquer et détailler le projet, voire même d’y apporter un visuel et surtout d’y joindre un budget précis et sérieux. Notre administration a adressé un courrier au club afin de relayer officiellement cette demande, mais nous n’avons pas eu de réponse, et ce malgré un rappel de ce courrier peu de temps après. Toujours pas de nouvelles, si ce n’est une action in extremis pour faire inscrire le point."

Un délai trop court pour examiner le dossier selon Pascal De Handschutter. "Je pense qu’il y a un problème pour que les personnes qui ont reçu la lettre vendredi puissent se pencher personnellement sur le projet et en débattre au sein de leur propre groupe politique et même au sein de la majorité ensuite."

Le bourgmestre affirme ne pas avoir de problème à ce que le promoteur du projet vienne le présenter et puisse répondre à l’ensemble des questions des conseillers, "mais il n’y a pas le feu et le dossier peut être examiné sereinement chacun chez soi, au sein de son groupe et avec la majorité pour que l’on puisse venir à la prochaine séance du conseil pour une présentation en bonne et due forme".

Pour l’opposition Soci@libre, le temps est compté et les conseillers craignent que les subsides, conditionnés à la réalisation de cette seconde phase de travaux, ne soient définitivement perdus. André Masure a donc insisté pour que l’administration demande d’ores et déjà une prolongation du délai…

Malgré le report de ce moment d’échange par la majorité, André Masure a tenu à défendre lui-même le point et a fait lecture du document fourni au conseil communal par le président du club (voir ci-dessous).