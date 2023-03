Les conseillers devront ensuite se prononcer sur le remembrement rural de Rebaix organisée jusqu’au 21 avril sur les territoires de la Ville d’Ath et de la Ville de Lessines. Il s’agira ensuite de consulter le rapport annuel 2022 de la CCATM, mais aussi le budget 2023 du CPAS, l’application de l’article 60 pour les cotisations 2023 de l’intercommunale IPALLE et la constitution d’un fonds de réserve extraordinaire pour l’exercice 2023.

Le conseil communal est également invité à statuer sur l’octroi de deux subsides: 421,54 € en faveur de la fabrique d’église Saint-Médard de Ghoy et 5 000 € à l’ASBL "Entente Cycliste Acrenoise", pour l’organisation du Grand Prix Claudy Criquielion.

L’assemblée se penchera à nouveau sur la dotation 2023 de la zone de secours de Wallonie picarde et le recours qui y est lié, ainsi que sur la prolongation de l’extinction de l’éclairage public à l’exception de l’hypercentre.

Plusieurs marchés publics seront soumis au vote. Ils concernent l’élagage, l’abattage et le dessouchage des arbres sur le territoire de la Ville de Lessines, l’analyse des boiseries au Moulin Williame et la mission d’auteur de projet dans le cadre du périmètre dit "Quartier de la Malterie" pour la création d’un "maillage vert et bleu en milieu urbain" et le "développement d’une aire d’accueil pour motor-homes".

En outre, le groupe Soci@libre a demandé à inscrire à l’ordre du jour, pour la troisième fois, un point complémentaire concernant la construction de vestiaires au club de football de la REAL à Deux-Acren. Ils demanderont aussi l’avis de leurs collègues sur trois autres sujets à savoir la revente d’un bâtiment public situé à la rue Général Freyberg au secteur privé, le bien-être animal suite à un appel à projets de la Région wallonne et enfin la situation de la salle Couturelle et du bâtiment communal attenant à la place du Curé Borremans.

Ce groupe d’opposition posera également une question d’actualité sur les mesures prises par la majorité sur la sauvegarde des passages à niveau de la Ville.

Retrouvez l’ordre de jour complet sur le site www.lessines.be.