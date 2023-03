"Pour l’occasion plus de 270 danseurs issus de quatorze clubs des quarante que compte l’Association Francophone des Clubs de Danse sportive et de loisir, ainsi que de deux autres clubs indépendants se sont donné rendez-vous dans la salle Georges Roland à Ath."

"Dans une ambiance festive et sympathique, les danseurs ont pu pratiquer leurs danses favorites qu’elles soient latines, standards, caribéennes ou solo."

Des démonstrations

"La soirée a également été agrémentée d’une démonstration préparée par les membres du club de Lessines-Ath, mais aussi par la prestation de deux couples de haut niveau, détenteurs d’un palmarès impressionnant tant au niveau national qu’international: Melissa et Denis dans les danses standards, et Laura et Franck pour les danses latines ont impressionné par la qualité de leurs démonstrations."

Des cours hebdomadaires

Le club de danse de salon Lessines-Ath propose des cours de danse chaque jeudi soir entre 19h et 22h, et des entraînements le mardi soir de 19h30 à 21h30.

Les cours sont assurés dans la salle de sports de l’établissement d’enseignement spécialisé (chemin de Papignies à Lessines) par des professeurs diplômés de l’Union Belge des Professeurs de Danse et de Maintien et membres de la Ligue des professeurs. Une soirée "portes ouvertes" est organisée à la mi-septembre.

Pour plus d’information: info@cdslessinesath.be