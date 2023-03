Jeanne Dardenne a fêté ses 102 ans, à Lessines

Jean-Marie apprécie beaucoup l’établissement. "Le travail du personnel est exceptionnel et on y ressent une grande chaleur humaine."

Icare et Olga

L’anniversaire a été célébré avec Marianne Uylebroeck à l’accordéon et en compagnie des résidents réunis autour d’un gâteau. Étaient aussi invités Icare et Olga. Olga est le chien de Christine Vandenbroucke, infirmière; Icare appartient à Chimène Angenot et Hans Eckeman (elle est la directrice). "C’est un projet que nous souhaitions mettre en place depuis longtemps. Les chiens sont chez nous la nuit et passent leurs journées avec les résidents. Ils leur apportent du calme et de la tendresse." L’après-midi s’est terminée en chansons, Mon amant de Saint-Jean et, bien sûr, Le p’tit chien dans la vitrine