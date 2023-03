Le bourgmestre de Lessines avait annoncé ces interpellations lors du récent conseil communal. Pascal Dehandschutter avait en effet expliqué avoir recontacté les députés de Wallonie picarde, tous partis confondus, pour qu’ils continuent à faire pression sur le ministre Henry.

Les deux Mouscronnoises ont rappelé le refus aberrant du gouvernement wallon de terminer le contournement de Lessines alors qu’il ne reste qu’un tronçon de deux kilomètres à aménager. Elles ont aussi insisté sur le fait que cette situation engendrait de nombreux désagréments pour les riverains des voiries périphériques, mais aussi qu’elle augmentait considérablement l’insécurité routière sur des chaussées qui ne sont pas adaptées à accueillir un tel charroi.

Les députées ont donc demandé au ministre pourquoi, au vu de tous ces éléments et du consensus des élus – tous partis confondus – autour de la nécessité de réaliser la jonction entre la N57 et la N42, il persistait à ne pas terminer cette route.

Elles se sont aussi montrées très sceptiques quant aux alternatives "douces" proposées par l’administration, les produits carriers pouvant être difficilement transportables sur un vélo ! Mathilde Vandorpe a d’ailleurs offert au ministre de la part du bourgmestre Dehandschutter un pavé de porphyre pour lui montrer combien cela pèse…

Le ministre Henry s’est, comme à chaque interpellation sur le sujet, rattaché à sa déclaration de politique régionale. Une justification qui ne tient pas selon les élues qui ont étayé leurs propos par divers exemples.

Ainsi, Mathilde Vandorpe a rappelé, comme à chacune de ses interventions, qu’on ne parlait pas là d’une nouvelle route, mais de l’achèvement d’un axe qui aurait pu rendre la vie des locaux et des usagers bien plus facile. "Vous avez inauguré bien plus que deux kilomètres à la route de la Laine à Mouscron car cette “voirie avait une utilité”. C’est la seule chose qu’il faut voir et c’est bien le cas à Lessines !"

Fatima Ahallouch a quant à elle souligné que tout n’était pas inscrit dans la déclaration de politique générale et qu’il y avait lieu de l’adapter aux besoins du terrain. Et la députée de conclure "je ne pense d’ailleurs pas que la route Pairi Daiza était inscrite dans la DPR !"