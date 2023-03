L’état du bâtiment de l’école de promotion sociale de Lessines inquiète

Malgré le consensus, le groupe Écolo a profité de ce point pour s’intéresser à l’avenir de ce bâtiment. "Il n’y a pas que les installations de gaz qui sont dans un état déplorable", a souligné Philippe Hocepied. "Le bâtiment tombe pratiquement en ruine. Est-ce qu’il y a un plan d’actions qui est prévu pour remédier à cela ?"

Véronique Reignier, échevine en charge de l’Enseignement a expliqué que des discussions avec l’autorité compétente étaient justement en cours.

"On est en plein dedans et les échanges portent notamment sur les accords de mise à disposition des bâtiments. Logiquement, une décision devrait être prise et soumise au vote du conseil communal avant le 30 juin de sorte que les dispositions puissent être appliquées correctement pour la prochaine rentrée scolaire. Pour l’instant, des rapports sont encore en cours d’élaboration et nous reviendrons vers vous quand nous serons plus avancés ; on y travaille."