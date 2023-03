Deux chantiers de gestion de zones humides à Lessines

Protéger les milieux humides

Gérard Thèves et Action Nature ASBL, qui fête cette année ses vingt ans, ont pour objectif de faire découvrir les richesses naturelles de la région de Silly – Lessines et de les protéger. "Nous organisons de nombreuses balades guidées et la grosse difficulté pour nos bénévoles est de maintenir en état les sites visités et les sentiers. Nous bénéficions de l’aide de Contrat Rivière Dendre pour atteindre nos objectifs, par exemple creuser des mares ou dresser des inventaires. Ou encore, comme aujourd’hui, abattre, élaguer, débroussailler avec les étudiants de Condorcet. Il s’agit d’empêcher les milieux humides de se refermer à cause d’un développement excessif des espèces ligneuses. On sauve ainsi des plantes plus rares, notamment des orchidées."

Une porte ouverte

Christophe Bauffe et ses étudiants viennent donner un coup de main depuis sept ans. "C’est très intéressant pour eux. Il s’agit d’une mise en pratique des connaissances théoriques acquises dans le cadre de leur Bac 2 de sylviculture. Il est indispensable de découvrir les différents aspects de la gestion forestière. Ici, par exemple elle n’est pas axée sur la production, mais sur la préservation. Chaque sortie est une aventure. La semaine dernière nous étions sur une opération baguage à Maubray. La semaine prochaine, nous participerons à une plantation. Il est important de côtoyer les acteurs de terrains, qu’ils soient bénévoles ou professionnels. C’est d’ailleurs pour les étudiants, une belle porte ouverte vers un emploi."

Un plan de 539 actions

Cette activité d’un jour, en mode coup de poing, est l’une des missions des Contrats Rivière. "Elle fait partie de notre plan d’action qui reprend 539 points de 2023 à 2025", souligne Vincent Golabek, coordinateur au Contrat Rivière Dendre. "Nous nous efforçons de rassembler un maximum d’acteurs concernés par la gestion durable de l’eau et de mener des actions de préservation, de restauration et de valorisation des rivières, de leurs abords et des ressources en eau. Les interventions sont variées. Dresser des inventaires de points de dégradation. Veiller à l’assainissement des eaux usées. Intervenir au niveau des permis d’aménagement du territoire. Accompagner les agriculteurs pour les aider à préserver l’eau. Mettre en place des chantiers de destruction des envahisseurs, comme la balsamine de l’Himalaya, etc. Prochainement, nous participerons du 18 mars au 2 avril, aux journées wallonnes de l’eau." Elles fêtent leurs 30 ans et proposeront 300 activités autour de la thématique "Eau" pour célébrer la journée mondiale de l’eau du 22 mars.

Pour en savoir plus sur le Contrat Rivière Dendre et sur les journées wallonnes de l’eau, ne manquez pas le supplément spécial de l’Avenir le mardi 14 mars.

Infos: contratrivieredendre.be, www.facebook.com/action.nature.be et/ou environnement.wallonie.be/JWE.