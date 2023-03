Lessines: une visite royale pour sensibiliser aux maladies "invisibles"

Très attentive au domaine de la santé, la Princesse s’est montrée vraiment intéressée par les prouesses belges sur le plan scientifique et par l’investissement humain et professionnel de tous les collaborateurs de chez Takeda qu’elle a pu rencontrer sur le terrain.

La Princesse a ainsi pu découvrir une des lignes de production d’immonoglobuline. Une visite sous haute sécurité sanitaire, le moindre microbe pouvant mettre à mal un travail de longue haleine. Il faut en effet un an entre le don de plasma initial et la transformation de celui-ci en médicament efficace grâce à un processus entièrement stérile et très surveillé.

Le site lessinois de Takeda est spécialisé dans la purification, le remplissage et l’emballage de thérapies dérivées du plasma. Des médicaments utilisés pour soigner les patients atteints de troubles complexes tels que des déficits immunitaires ou encore des maladies rares.

Les patients atteints de ces pathologies peuvent avoir besoin d’un traitement vital en cas d’urgences aiguës ou d’une substitution à vie. C’est notamment le cas de Pierre Delfante, un patient immunodéficient que la Princesse Astrid a rencontré lors de sa visite à Lessines. "J’ai un traitement tous les mois qui me permet d’être toujours en forme et de combattre pour la Belgique."

En effet, grâce à sa thérapie, le jeune homme peut mener de front sa carrière de logopède et faire de superbes résultats comme champion de Belgique de karaté.

Sans les traitements comme ceux développés à Lessines, Pierre ne pourrait pas avoir une vie normale. La visite de la Princesse était donc l’occasion de rappeler une fois encore l’importance du don de plasma.

"Cela reste aujourd’hui encore une composante vitale dans l’amélioration de la vie des personnes atteintes de maladies rares", a souligné Geoffrey Pot, general manager operations de Takeda Lessines. "Les besoins mondiaux des patients pour ces thérapies, en particulier les immunoglobulines, ont considérablement augmenté au cours des vingt dernières années et continuent de croître."

Une hausse notamment due une connaissance accrue de ce type de pathologies, même si cela prend encore en moyenne près de cinq ans pour obtenir un diagnostic correct dans le cas d’une maladie rare, bien souvent d’origine génétique (72%).

"C’est pourquoi en cette journée spéciale, il était essentiel pour Takeda de mettre en avant ces maladies et les moyens mis en place pour soulager le quotidien des patients. Depuis maintenant 50 ans nous transformons ici à Lessines du plasma humain en traitements qui améliorent et prolongent l’espérance de vie. Nous sommes particulièrement fiers d’accueillir aujourd’hui S.A.R. la Princesse Astrid sur notre site. Sa visite est un encouragement pour nos collaborateurs et souligne l’importance de notre engagement et promesse auprès des personnes atteintes de maladies rares pour leur offrir une meilleure qualité de vie grâce aux immunothérapies."

Après avoir appris qu’il ne fallait pas moins de 150 dons de plasma pour soigner un patient pendant un an, la Princesse Astrid elle-même promit de revenir pour donner son plasma.