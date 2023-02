Le budget 2023 tardif est loin de faire l’unanimité à Lessines

À l’extraordinaire, les investissements se porteront plus spécifiquement sur l’acquisition de bâtiments et de terrains (2,7 millions), l’aménagement des abords du service Travaux (1,5 million d’euros), la connexion de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose au centre-ville (1 million), la remise en état de l’école de Bois-de-Lessines suite à un incendie (un million également), l’isolation du centre administratif pour 750 000 €, le déménagement d’une cabine haute tension (600 000 €), mais aussi 550 000 € pour des projets liés à la mobilité douce et le même montant pour l’aménagement d’un parc dans le cadre du PCA Dendre-Sud à la rue Fernand Delmotte. Enfin, un montant globalisé de 540 000 € est prévu pour l’entretien de voiries.

Au service ordinaire, les recettes augmentent. Ainsi, pour les postes les plus importants, on constate une hausse d’1,7 million d’euros pour les additionnels à l’IPP (prévision de 7 140 000 €), mais aussi une augmentation d’un peu moins de 900 000 € pour le fonds des communes (soit 6 219 000 €) et de 280 000 € pour les additionnels au précompte immobilier (5 210 000 €).

À noter que, comme le prévoient les prescrits légaux, Lessines inscrit une recette relative aux dépenses non engagées, bien que la volonté du Collège soit de la réduire au plus. "Nous avons été assez prudents car nous sommes dans une période de crise où beaucoup de facteurs sont entourés d’incertitudes, mais nous avons voulu comprimer cette recette corrective pour arriver à 1,3 million."

Sans surprise, les dépenses suivent elles aussi une courbe ascendante. Les dépenses de transfert augmentent de 13%: 4,4 millions d’euros pour le CPAS (3,6 en 2022), 800 000 € pour la RCASL (contre 590 000 €), 420 452 € pour le CCRM (contre 390 000 €), 330 000 € pour la structure tourisme plus été indexée depuis longtemps et 200 000 € pour la Coupole sportive (contre 85 000 €). Le montant de la dotation à la zone de police reste "pour le moment" inchangé: 1 576 000 € (très certainement adaptés en cours d’année) et celui pour la zone de secours est en diminution (595 500 €) grâce à l’intervention provinciale.

Les dépenses de personnel s’élèvent désormais à plus de 11,3 millions d’euros. "Une augmentation de 12% en raison des indexations successives."

Les charges courantes largement en hausse entraînent une explosion des dépenses de fonctionnement (+77%). "Nous avons été très prudents car nous avons opté pour un coefficient de progression de la consommation énergétique de 3,5." Enfin, la dette progresse quand même assez fort aussi en raison de l’augmentation des taux d’intérêt (+18%).

Le groupe Soci@libre a voté contre ce budget, tandis que les écologistes se sont abstenus.