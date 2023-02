Unanimité autour de la sécurité de la N56 à Lessines

Au préalable, le groupe d’opposition a tenu à rappeler son intervention du 16 décembre 2021 concernant la mobilité autour de la N56 et singulièrement à la route de Frasnes et à la chaussée de Renaix, mais aussi son étonnement, en mai 2022, après la mise en double sens unique de la route de Frasnes.

"Suite à votre ordonnance en ce qui concerne la route de Frasnes (qui est toujours en cours), un autre problème s’est posé: le GPS envoie le trafic par le chemin d’Ath pour rejoindre la voie rapide en empruntant le chemin de délestage parallèle à la N56. Un trafic important que nous avons pu constater sur place."

En prenant ses informations pour ce dossier, Soci@libre a également découvert qu’une pétition de riverains avait été transmise à la ville en juin 2022 pour alerter de la situation et proposer des solutions. Si celle-ci n’a pas été transmise aux élus locaux, il semblerait que deux rencontres aient eu lieu entre le bourgmestre, l’administration et les riverains. En effet, "en dépit des aménagements du chemin d’Ath et l’absence de trottoirs sur la dernière portion, la sécurité n’est plus garantie vu le trafic croissant".

En outre, Soci@libre dénonce le manque de piste cyclable et de signalisation adéquate sur la voie de délestage que l’on peut emprunter à 90 km/h.

C’est pourquoi Isabelle Privé et son équipe proposent que le conseil communal intervienne auprès du SPW afin de limiter la vitesse à 70 km/h sur cette voie parallèle à la N56 et à 50 km/h aux abords des entrées et sorties menant aux villages et quartiers.

Soci@libre propose aussi d’appuyer la demande d’aménagement d’une piste cyclable prioritaire sur cette route de délestage et de demander l’installation de panneaux 50 km/h à l’approche de tous les ronds points de la N56.

"Pour le chemin d’Ath, Soci@libre demande de répondre aux riverains au sujet de leurs propositions (circulation locale ou pose de plots à l’entrée côté boulevard). Une demande à chacun des riverains pour consultation au préalable peut être admise comme ce fut le cas au Chevauchoire de Viane."

Autant de décisions qui seraient relayées au bourgmestre d’Ath et son conseil communal "afin que l’impact de nos doléances soit décuplé auprès du SPW car la voie de délestage conduit jusque Ath et qu’elle est forcément empruntée par les usagers faibles".

La balle dans le camp du SPW

Pour le maïeur, ces problèmes de sécurité et autres aménagements nécessaires n’ont qu’une seule et même cause: le non-achèvement du contournement de Lessines (et donc la non-réalisation du dernier tronçon de la N56).

Ainsi, Pascal De Handschutter a rappelé l’historique des faits. "En 2019, le gouvernement wallon nous annonce que l’achèvement de la route est inscrit dans le plan infrastructures et mobilité et qu’un budget de 8,4 millions d’euros est prévu. C’est signé par le ministre de la Mobilité de l’époque Carlo Di Antonio et M. Borsus alors ministre-président. Mais, lors de la mandature suivante, on va finalement déchirer ce document pour indiquer que la déclaration de politique régionale ne veut plus de nouvelles routes. La DPR est un refuge un peu facile car on ne parle pas ici d’une nouvelle route, mais bien de l’achèvement d’un travail et on fait d’ailleurs bien moins de tralala pour ouvrir une nouvelle voirie à Pairi Daiza. Il faut croire que la puissance de l’argent pèse plus lourd que l’achèvement d’un chantier ouvert…"

Le bourgmestre a ensuite souligné que, "dans un rapport de la cellule provinciale de sécurité datant de décembre 2020, le directeur du SPW précisait dans ses conclusions que “les différents acteurs font remarquer une nouvelle fois que la finalisation du contournement permettrait de solutionner une grande partie des problèmes soulevés”."

M. De Handschutter cite également le PV du conseil communal du 16 décembre 2021 où il faisait part de ses craintes de débord des nuisances pour de nombreux Lessinois. Craintes partagées avec l’autorité régionale qu’il ne cesse de relancer. "Il y a peu encore, j’ai de nouveau invité le ministre Henry à venir se rendre compte de la problématique sur place, mais il m’a été répondu que son agenda était surchargé et qu’il n’était pas possible de trouver un créneau pour une rencontre constructive."

Enfin, le bourgmestre a terminé avec une bonne nouvelle pour les riverains de la chaussée de Renaix à savoir l’approbation nécessaire à l’installation d’un radar tronçon.

Si André Masure accorde que c’est bien la responsabilité du SPW qui est mise en cause, il estime que la Ville ne peut pas rester pour autant les bras croisés et doit continuer à mettre la pression au ministre.