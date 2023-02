Poursuivi pour recel, le Lessinois hébergeait un drôle de trio

Le ministère public est dubitatif. Selon lui, le prévenu était au courant des agissements du trio : "Ces hommes projetaient un vol dans une agence de paris et le prévenu le savait. Il les a logés. Ils revenaient avec de l’argent et des jeux électroniques et ont assuré que le prévenu recevait sa part du butin. Ils faisaient des allers-retours avec des objets issus de vols".

Pour le ministère public, le recel ne fait aucun doute : "Le véhicule a été abandonné et on a vidé un extincteur à l’intérieur. Vous deviez savoir qu’il était volé".

Alan a un casier fourni: vols, extorsions, stups… Néanmoins, le ministère public estime que sa participation reste minime. "Un sursis simple pourrait s’envisager".

La défense plaide l’acquittement : "Mon client n’a pas détenu le véhicule. Il ne l’a même pas conduit. Il n’avait aucun pouvoir sur cette voiture".

Jugement le 28 mars.