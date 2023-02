"Ils ont été unanimement financés par la ville (tous partis confondus) et inaugurés en grande pompe juste avant les élections 2018", a rappelé Isabelle Privé.

"Par sa décision du 25 septembre 2017, le collège s’est engagé à soutenir la réalisation de quatre vestiaires sur demande du SPW ainsi que la rénovation des vestiaires existant endéans les 5 ans sous réserve de l’obtention des subsides auxquels la ville peut prétendre."

La conseillère affirme qu’à ce jour, la Ville n’a pas encore perçu les subventions estimées à 655 000 euros pour la construction des terrains synthétiques.

"Visiblement les appels à la concertation avec le club ne sont pas de mise et le dossier ne bouge pas."

En juin 2022, la Région wallonne accorde à la RCASL la cession des terrains synthétiques, "mais pour que la subvention soit liquidée elle rappelle aux autorités lessinoises ses engagements: qu’un dossier de subvention soit introduit pour la seconde phase (rénovation et extension pour les vestiaires) et à verser une subvention de 250 000 euros au porteur de projet".

Sans nouvelle, le club aurait réinterrogé le Collège en juin 2022 sur ses intentions: "la REAL financerait 100 000 euros, 250 000 de subsides régionaux et reste 250 000 sur fonds propres communaux. Nous sommes loin d’un investissement de plus de 1 450 000 euros vu le taux des subventions et le coût des matériaux."

Autant d’éléments qui ont poussé Isabelle Privé à demander au conseil communal de "décider d’investir sa part de fonds propres pour l’achèvement du stade de foot à Deux-Acren et de solliciter la REAL quant au dossier de réalisation projeté et son accord écrit sur sa part de fonds propres, mais aussi de transmettre ces décisions au plus vite à la Région wallonne afin d’obtenir les premiers subsides promis".

Ce qui inquiète l’opposition, ce sont les investissements consentis sans avoir reçu les subventions liées. "De plus, moralement, on s’est engagés à terminer ce stade de foot et à réaliser les vestiaires et les tribunes et on n’est pas là pour faire des promesses en l’air".

Éric Mollet, échevin des Sports, a d’emblée déploré le fait de n’avoir jamais eu de contact direct avec le président du club, mais seulement avec "une personnalité bien connue en charge de la communication".

Il a ensuite précisé que l’engagement de la Ville ne portait pas ici sur la construction de tribunes. "Il s’agit dans ce dossier de construire ou soutenir la construction de vestiaires et non pas de tribunes."

La majorité, qui espère vivement recevoir la subvention en question a fait une proposition à l’assemblée. "Le conseil communal décide de confirmer son engagement de contribuer à concurrence de 250 000 € – c’est ce qui a été promis et négocié avec le SPW – issus de la subvention à recevoir de la Région wallonne pour la réalisation du projet de construction de vestiaires ; ce projet étant porté par le club de football la REAL. En outre, la Ville invite la Région wallonne à réserver ce montant de 250 000 € sur le montant des subsides régionaux obtenus pour l’aménagement des terrains synthétiques et à en liquider le solde. Cela signifie qu’ils pourraient donner directement cette somme de 250 000 € à la REAL pour que le club réalise sont projet de vestiaires et nous, on récupérait le solde de la subvention."

Une façon de procéder qui a été validée avec le ministre assure M. Mollet. "Cela montre que nous sommes volontaires à la concrétisation de ce projet, mais c’est bien la REAL qui doit introduire le dossier pour pouvoir débloquer le subside qui était conditionné à la rénovation des vestiaires."

Le point, tel que proposé par l’échevin des Sports, a été voté à l’unanimité.

À la REAL, on explique que ce n’est pas ce qui avait été convenu et chacune des parties se rejette la responsabilité (voir nos pages sportives de ce lundi).