Permis accordé pour la piscine de Lessines, pas pour le padel

Par contre, les autorités wallonnes ne permettent pas la construction des deux terrains de padel comme prévu dans le projet initial.

Déjà lors de l’enquête publique, plusieurs réclamations portaient sur la proximité entre les terrains de padel et des habitations et les nuisances sonores générées par ce sport.

En outre, on soulignait également à l’époque le manque de motivation concernant la démolition de la Maison de la laïcité et son importance patrimoniale, mais aussi l’insuffisance du reportage photographique et le manque de concertation avec la population.

L’arrêté des autorités wallonnes impose logiquement de respecter scrupuleusement les conditions de toutes les instances interrogées dans le cadre de la procédure, mais aussi de garantir l’accès aux parcelles agricoles et aux habitations de l’avenue de Ghoy, y compris durant la phase de chantier. Une signalisation adéquate devra être mise en place pour la circulation des différents usagers (véhicules agricoles, riverains, visiteurs du centre sportif…).

L’exploitant est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances et inconvénients de l’établissement.

Le terme du permis accordé est fixé au 24 mai 2042.

Pas de padel en zone agricole

Les deux terrains de padel projetés ont, par contre, été interdits par les fonctionnaires technique et délégué. Ils suivent notamment l’avis défavorable remis par la direction du Développement rural du SPW à Ath. L’instance a rappelé que le projet était situé en zone d’habitat, mais aussi et surtout en zone agricole (en majorité) au plan de secteur. "Vu que les bâtiments projetés s’implantent à la place de l’ancienne piscine communale (avec augmentation significative de l’emprise), sur des parcelles soustraites à l’agriculture de longue date, car bâties", cela ne pose pas de problème. Les zones de stationnement (en dalles gazon) et les terrains de padel s’implantent par contre sur une parcelle exempte de bâti et exploitable par l’agriculture. "Considérant toutefois que l’infrastructure projetée est d’intérêt général et requiert nécessairement un espace de stationnement adapté", seuls les terrains de padel sont refusés.

Pour rappel, le projet prévoit un bâtiment comprenant trois bassins (un grand bassin de 25 mètres sur quinze, un petit bassin de 15x10 mètres et une pataugeoire), une zone de wellness (balnéothérapie, sauna, hammam, douches, salles de massage,…), des vestiaires, des sanitaires, des locaux administratifs et des locaux techniques, un fitness ainsi que la rénovation d’une cafétéria. À l’extérieur, il est prévu de réaménager complètement les abords du site avec la démolition des bâtiments de la Croix-Rouge et du CPAS (Maison de la laïcité), la modification d’une voirie communale, l’agrandissement de la cabine haute tension existante ainsi que la création d’un parking d’environ 150 places.

Le permis sera périmé si les travaux n’ont pas été commencés de manière significative dans les trois ans ce qui devrait être le cas, la majorité ayant fait de cette nouvelle piscine un véritable objectif prioritaire.