CHandelles et pyjamas: une soirée d’exception qui restera dans les mémoires à Lessines

Le concept artistique de Love Liebe Amor du Théâtre du Sursaut est venu subliment ce moment. "De grande qualité de jeu et d’impertinence, les saynètes se sont révélées en parfaite fusion avec le lieu et les salles emblématiques du Musée", souligne Myriam Mariaulle, animatrice au CCRM. "Les visites insolites du musée, l’ambiance cosy – aux chandelles côté Écuelle, à la lueur de bougies et photophores côté musée -, la performance acrobatique de la Cie BalanceToi enchâssée dans la chapelle, les délicatesses de la cuisine: tout semble avoir été apprécié et avoir contribué à la magie de la soirée."

Et les organisateurs ne sont pas les seuls à clamer leur satisfaction. Ainsi, Mercédès, qui a participé à la soirée avec sa fille de quatre ans, en ressort ravie.

"Cette soirée était exceptionnelle à tous points de vue: organisation, programme, qualité des spectacles, des visites, décoration de la salle (quelle ambiance cosy !) et mets proposés. Sans oublier la soirée des enfants que notre fille a adorée. Merci de proposer de si chouettes initiatives d’une telle qualité."

Ce sont quelque 76 adultes et une trentaine d’enfants qui ont donné vie au concept hybride.

"Pari réussi pour cette première collaboration qui confirme notre volonté continuer à travailler ensemble."

Et la prochaine date est d’ores et déjà fixée. Le 8 avril, dans une ambiance printanière et pascale, l’HNDR et le CCRM donnent rendez-vous au public pour une Grande Évasion ponctuée de spectacles, de chasses aux œufs, et de visites ludiques.