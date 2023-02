Tribunal : coincé sur les rails à Lessines, il s’était rebellé

En état d’ébriété, Richard roulait sans phares allumés ce soir-là et avait fait une fausse manœuvre. Alors qu’il conduisait avec une passagère à côté de lui, il s’était retrouvé coincé sur les rails du chemin de fer à Lessines et avait été secouru par des employés d’Infrabel qui avaient donné l’alerte pour que le trafic soit interrompu.

À l’arrivée des policiers, Richard ne s’était pas montré très coopératif. "Vous avez refusé le test d’alcoolémie et la prise de sang, lui a rappelé la présidente. Vous n’avez pas voulu non plus mettre les menottes. Il est question aussi d’un coup de boule et vous avez en plus donné un coup dans la tablette de la camionnette. Vous parlez de deux ou trois bières seulement, mais..."

Le prévenu a tenté de minimiser. "Un coup de boule, non. Je me suis débattu et je n’ai pas voulu mettre les menottes, mais je n’ai pas donné de coups. J’étais énervé car j’avais l’impression qu’on me considérait comme un voyou. C’était involontaire de ma part. En temps normal, je suis un agneau."

Le prévenu ne s’était pas présenté à la précédente audience car il ne se sentait pas bien. "J’ai vu le certificat médical, mais il stipulait que les sorties étaient autorisées", lui a dit le ministère public.

La défense parle d’une mauvaise journée. "Mon client était sorti pour prendre un verre. Lors de la soirée, il a rencontré deux personnes qui avaient déjà bien bu. Il n’a pas eu la volonté de frapper. Il s’est d’ailleurs excusé de son comportement juste après les faits. Nous demandons la suspension probatoire ou le sursis probatoire."

Le ministère public souhaite que le jugement soit confirmé. Il a expliqué pourquoi. "Monsieur, au départ, niait les faits. Le contrôle ne s’est pas bien passé puisque les policiers disent que d’emblée, il a refusé de souffler. Il s’est braqué et voulait même en découdre avec les agents d’Infrabel. Il y a eu des coups ainsi qu’une dégradation du véhicule de police, tout ça alors que sa voiture était sur les rails du chemin de fer ! Monsieur semble aussi avoir un souci avec l’alcool."

Avant de partir, le prévenu a dit qu’il regrettait. Jugement le 6 mars.