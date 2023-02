Lessines : double recours contre le permis CUP 2020

Le premier, suspensif, a été introduit par les autorités communales. Le second émane par contre du demandeur lui-même qui conteste la durée de validité dudit permis (voir ci-dessous). Le ministre a désormais cent jours pour statuer sur ces nouveaux éléments. Il peut alors abroger le présent permis de classe 1, le modifier ou le confirmer.

Pour le collège communal lessinois, "il n’est pas raisonnable que le fonctionnaires délégué et technique estiment les craintes de la Ville de Lessines légitimes, mais qu’ils accordent finalement le permis au regard des avis positifs des différentes instances. D’autant que les avis émis par les nombreuses instances consultées sont tantôt lacunaires, tantôt assortis de conditions assez contraignantes, ce qui devrait susciter des interrogations".

Dans le recours consultable à l’administration communale, le collège détaille les éléments qu’il considère problématiques.

Un mépris pour l’enquête publique

Le collège communal estime que "l’acte administratif ne comprend pas d’éléments de réponses aux réclamations ou observations reçues durant les enquêtes publiques". Des courriers de citoyens qui, quel que soit leur nombre, reflètent les inquiétudes locales quant au projet. "Les fonctionnaires technique et délégué ne prennent pas la peine de répondre à chaque inquiétude soulevée par ces courriers, du moins pas de manière suffisamment étayée. Ceci constitue un mépris caractérisé de la phase d’enquête publique et à ce titre, le permis doit être annulé."

De sérieuses inquiétudes sont également présentes à propos de la mobilité autour de ce projet. "Alors que le projet développe l’idée qu’il y aura des alternatives au transport classique par camions, il est indiqué finalement clairement que le transport par bateau sera marginal et que le transport par voie ferroviaire implique encore des négociations entre le demandeur du permis et Infrabel pour répartir les droits de propriété de certaines lignes de chemin de fer." Pour Pascal De Handschutter et son équipe, les garanties ne sont donc pas suffisantes et font craindre un charroi intempestif sur les voiries.

Les autorités lessinoises ont en outre pointé du doigt deux fautes techniques: une dans les dates de l’enquête publique et quant à la justification de la prorogation du délai pour l’envoi de la décision.

Impacts importants et incertains

"À notre sens, les conditions d’octroi du permis unique ne sont pas suffisantes pour limiter les nuisances générées par le projet et le rendre acceptable", estiment les autorités avant de relever encore le fait que, malgré les diminutions de gabarits demandées, outre un bâtiment de 42 mètres de haut, huit autres feront entre 25 et 31 mètres, "impactant dès lors le paysage et l’entrée de ville".

Après avoir demandé leur enfouissement, le collège s’inquiète également de l’impact visuel des bandes transporteuses aériennes au droit de la chaussée Gabrielle Richet. "L’autorisation de réalisation de ces bandes transporteuses aériennes est incertaine sur la forme architecturale qu’elles prendront ainsi que sur la délivrance des autorisations y relatives alors qu’il s’agit d’un élément essentiel à la mise en œuvre du chargement par trains."

Le Collègue communal estime que la localisation du projet en entrée de ville nécessite un traitement particulier au niveau de l’intégration paysagère. "Si le nouveau site est plus éloigné du centre-ville que le précédent, il n’en reste pas moins qu’il va avoir un impact important sur le cadre de vie des habitants (impact paysager, pollution lumineuse, poussières, charroi de camions, etc.) et sera d’ailleurs situé en un lieu de passage (routes reliant Ollignies au centre-ville)."

En outre, "la décision d’octroi du permis unique ne motive pourquoi elle s’écarte des arguments du collège communal et de ceux de la CCATM".

L’acte administratif pose également question "au sujet des avis qui doivent encore être obtenus, considérés comme des préalables indispensables avant tout démarrage des travaux. En agissant de la sorte, les fonctionnaires technique et délégué vicient la procédure de permis unique puisqu’ils ont remis un avis favorable, assorti de nombreuses conditions, rendant plus qu’incertain la réalisation du permis, sachant que certaines de ces conditions dépendent de la volonté toujours de la Région wallonne."

Enfin, le collège communal souligne plusieurs manquements quant aux durées de validité des permis en cours.