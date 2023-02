L'ancienne maison communale d'Ogy sera mise en vente

Lors du conseil communal du 24 juin 2021, Soci@libre avait interrogé la majorité sur ses intentions quant à l'évaluation des propriétés communales à Ogy. "L'échevin des Sports nous avait alors confirmé que ni l'école de promotion sociale ni la balle pelote n'étaient concernées par une éventuelle revente?", a rappelé Isabelle Privé. "Il avait toutefois ajouté que"concernant la revente partielle ou globale des bâtiments de la place et de la rue des Combattants, les évaluations font suite à une demande expresse d'Ogy Sports et de ses utilisateurs avec qui nous avons une bonne association et d'excellents rapports"" Une déclaration fermement démentie par les usagers qui disent ne pas être à l'origine de la manœuvre.