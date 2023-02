L'amour à tous les âges à l'Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines

Les deux structures collaborent à l'occasion, mais c'est la première fois que ces deux lieux voisins s'accordent pour décliner - un peu, beaucoup, à la folie - la carte de l'amour dans leurs activités.

"À l'HNDR, nous avons toujours offert une belle programmation artistique, mais dans le fond, ce n'est pas notre métier", avoue d'emblée Camille Holvoet chargée des collections du musée de l'HNDR. "Alors, autant travailler avec des professionnels du secteur d'autant qu'ils partagent presque nos locaux. Une collaboration induite aussi par l'échevin de la Culture Dimitri Wittenberg qui a émis la volonté d'augmenter les synergies entre nos structures."

Moment familial

C'est au détour d'une conversation et de quelques constats qu'est né le concept "Chandelles et Pyjamas". Pas facile en effet de caser les enfants à l'occasion de la Saint-Valentin alors qu'on aimerait se retrouver en amoureux. Pas folichon non plus cette soirée lorsque l'on est célibataire. "Nous avons donc voulu proposer une soirée où tout le monde se retrouve", explique Myriam Mariaulle, animatrice au CCRM. "Il y aura un moment familial et les enfants seront ensuite pris en charge tandis que les adultes vivront leur soirée de leur côté et dans une ambiance intimiste."

C'est d'abord ensemble que parents et enfants tenteront l'expérience avec des saynètes de "Love Liebe Amor" du Théâtre du Sursaut. "Cela se fera en itinérance au cœur de l'Hôpital Notre-Dame à la Rose; une manière de découvrir les lieux sous un autre jour." Tout comme avec la Compagnie Balance-toi qui prendra possession de la chapelle de l'HNDR pour préfacer les différentes visites. "Un entremets circassien sous la forme d'un duo acrobatique, ode à la complicité."

Ce sera ensuite le temps de séparer enfants et parents. Les premiers prenant possession de leur soirée "pyjamas" et leurs géniteurs s'en allant pour une visite de l'HNDR au choix. "Il s'agit d'une visite d'1h parmi les trois thématiques que nous avons développées pour l'occasion", détaille Camille. "La première, sage, est tournée vers l'amour dans sa forme universelle, l'amour des autres et le lien au sacré. La seconde, inspirée de la tradition d'offrir des fleurs à la Saint-Valentin, permettra de partir dans une visite fleurie des œuvres et des extérieurs de l'HNDR. Enfin, la visite coquine dévoilera le monde caché du couvent et les fantasmes qu'il a suscités à travers les siècles."

Moment pour les adultes

Place ensuite pour les grands à un souper à la lueur des chandelles sous forme de tapas et petits plats à des prix raisonnables, devenus une véritable spécialité de l'équipe du CCRM. Après ce moment partagé, les couples, mais aussi les célibataires entre amis ou en famille, retrouveront le Théâtre du Sursaut pour un parcours sur l'amour avec des morceaux choisis de leur spectacle cette fois réservés aux adultes.

Pendant ce temps, des opérateurs locaux spécialisés en jeune public, comme la bibliothèque de Lessines et Ami'l pattes s'occuperont des plus petits dès 2 ans et demi. Les enfants à partir de 6 ans bénéficieront en prime d'une visite de l'HNDR à la lampe de poche et, pour tous, possibilité de dodo et d'un menu adapté.