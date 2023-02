Par amour et pour les bonnes actions du Rotary de Lessines

Deux options sont proposées : le "Love Pack bulle d’amour" à 40€ composé d’une rose, une bouteille de champagne et un duo de cupcake ; le second choix est le "Love Pack amoureux gourmands" à 65 € (ou 85€ avec champagne) composé d’une rose et un menu traiteur pour deux personnes préparé par un traiteur local "L’Epicurien" à Ellezelles.

En entrée, celui-ci propose un tartare de saumon ou chausson des Collines ou un flan de légumes confits à l’estragon et son coulis de poivrons (v). Pour le plat, il y a le choix entre une fricassée de la mer, la ballotine de volaille sauce gourmande au vin moelleux ou un couscous végétarien (v). Enfin, le repas se termine avec un dessert tiramisu cupidon ou une sélection de fromages.

Pour faciliter l’organisation du weekend des parents, un menu enfant est également proposé.

Commande avant le 7 février. Retrait le samedi 11 février (après-midi) ou le dimanche 12 février (avant-midi) au 24 Grand-Rue à Lessines. Infos: 0474/071512 ou reservation.rclessines@gmail.com