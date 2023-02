Cet appel vise à inciter les pouvoirs locaux à engager ou à prolonger le contrat de travail du coordinateur POLLEC communal en vue d’élaborer, de mettre en œuvre et de suivre son plan d’action pour l’énergie durable et le climat (PAEDC), dans le cadre de leur engagement dans la Convention des Maires. La Ville de Lessines compte déjà un travailleur à mi-temps dans cette fonction.

Le groupe Ecolo, a estimé que renforcer l’équipe en charge de la "politique locale Énergie-Climat" était une nécessité.

"Pour rappel, nous nous sommes engagés à réduire de 55% les gaz à effet de serre d’ici à 2050", a souligné Dominique Pasture pour le groupe d’opposition.

"Et pourtant, nous devrions faire plus et bien plus rapidement, puisque l’objectif européen vise ce même pourcentage pour 2030 déjà! Il y a donc urgence et beaucoup de travail. Avec seulement une coordinatrice POLLEC à mi-temps, Ecolo reconnaît qu’à Lessines de beaux projets sont en cours ou en préparation. En répondant à l’appel POLLEC 2022 lancé par le Gouvernement wallon, la perspective de pouvoir engager un deuxième coordinateur devrait nous permettre de rehausser nos ambitions et d’aller plus vite dans l’exécution des mesures à prendre."