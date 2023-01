Lessines adhère unanimement au réseau pédestre des points-noeuds

Écolo a souvent plaidé pour qu’une cartographie des sentiers et chemins de l’entité soit réalisée afin de protéger ces voies pédestres et de promouvoir tant la mobilité douce que le tourisme. "Avec ce projet, nous sommes encore loin de la cartographie souhaitée, mais c’est incontestablement une belle avancée ", a souligné Philippe Hocepied. "Une avancée bien nécessaire aussi quand on constate que, sur la carte des points-noeuds en Wallonie picarde, le réseau développé contourne systématiquement notre entité. Il y a urgence à combler ce vide surtout quand on peut obtenir une subvention correspondant à 100% des coûts pour la mise en œuvre du balisage."