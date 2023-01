Le quartier de logements dans des containers à la gare de Lessines n'est pas aux oubliettes

"Le 25 février 2017, la presse faisait écho de la création de 48 logements-conteneurs suite à la vente des anciens CUP rue Magritte", a rappelé Isabelle Privé. "La Ville devrait percevoir 360 000 € (estimation de l’enregistrement à l’époque) pour 3200 m2, mais seulement après que le promoteur ait eu le temps de rentabiliser son investissement."

Mais, problème de taille dans ce dossier, depuis la démolition des anciens bâtiments carriers, le chantier n’avance plus. "Et le hic est que la convention unissant le promoteur et la ville a expiré le 23 avril 2021 !"

Des faits qui ont poussé le Collège à interpeller le promoteur du projet, la SA HOPE 21 en date du 30 septembre 2022.

Soci@libre s’interroge donc sur la poursuite du projet. Et propose au vote le texte suivant: "considérant la décision de revoir la convention de renonciation à accession relative au bien immobilier communal sis rue Magritte, les élus décident que le collège communique au conseil les résultats de sa négociation avec HOPE 21".

Un point qui sera finalement retiré de l’ordre du jour en raison des négociations en cours.

En effet, Line De Mecheleer, qui présidait la séance en l’absence de Pascal De Handchutter souffrant, a expliqué que le bourgmestre et elle avaient rencontré le promoteur à la fin de l’année 2022 et que ce dernier "était toujours partant", mais avait demandé un délai afin de revoir son plan financier en raison de l’inflation des matériaux de construction. Une faveur accordée par les autorités lessinoises qui n’entendent pas pour autant laisser pourrir le dossier, un risque souligné par l’opposition en évoquant le cas de Sowgames, un projet entrepris par la même société.

"Le promoteur n’a pas surveillé les délais. Désormais, nous les surveillerons donc pour lui", a déclaré Line De Mecheleer. Et l’échevine de l’Urbanisme d’ajouter: "la convention a expiré, mais le permis de bâtir court toujours. Il faut maintenant adapter la nouvelle convention à une série de choses qui n’étaient pas d’actualité lorsque l’on a conclu la première convention, comme l’emplacement des points d’apport volontaire qui n’existaient pas à l’époque, par exemple."

En attendant de signer cet accord, la majorité a exigé que le promoteur remette en ordre le site, "à l’état de chancre depuis deux ans" comme l’a précisé Dominique Pasture (Écolo).

Enfin, tous s’accordent sur le fait qu’il est hors de question de diminuer le prix de cession (qui était donc fixé à 360 000 €) ; d’aucuns espèrent même qu’il sera réévalué.