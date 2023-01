"Je me suis retrouvé nez à nez avec un garçon souriant, deux gros gants aux mains et un sac rempli de papiers sales et de cannettes. J’ai été sidéré de voir ce jeune ado ramasser les ordures sur les trottoirs et dans les bacs à fleurs par un froid de canard. Quelques coups de fil plus tard, la commune apportait des pinces et des sacs et une dame a promis un caddie pour lui éviter de porter des sacs trop lourds." Une belle aventure commençait…

Hugo, 13 ans, raconte comment il s’était retrouvé là. "J’avais fait une petite bêtise, comme on dit, et maman m’a demandé de “faire quelque chose de bien” pour réparer. J’avais vu un reportage à la télé où l’on montrait de pauvres bêtes mourir dans les prairies à cause de cannettes jetées par la fenêtre des voitures et je me suis dit que ramasser des déchets, ce serait une bonne action."

Un Mouvement Hugo

Comme beaucoup de jeunes de son âge, Hugo est accro aux jeux vidéo et aime le sport. Il adore le football et pratique le basket au club de Lessines. Il se voit bien envisager un avenir dans l’informatique ou le milieu sportif. En attendant, une autre tâche l’attend. Son geste, relayé par Florentin sur sa page Facebook d’Ô Taquet, en est à 850 likes et 830 partages. Encouragé par Ben et par sa maman, Émilie, Hugo a décidé de créer un "Mouvement Hugo" et invite jeunes et moins jeunes à le rejoindre. Un bien beau projet !