Outre l’adhésion à diverses conventions et appels à projets (points-nœuds pédestres, POLLEC 2022, déploiement des bornes de recharges pour les véhicules électriques), les conseillers se pencheront sur la fourniture de mazout pour les besoins du centre culturel et sur sept règlements complémentaires de police.

On abordera aussi le règlement d’ordre intérieur (ROI) et le projet pédagogique des crèches et diverses modifications dont ils font l’objet afin d’être adaptés aux recommandations de l’ONE.

En outre, trois points complémentaires ont été ajoutés à la demande du groupe Soci@libre. Ils concernent respectivement le patrimoine immobilier communal à Ogy, les terrains synthétiques, la subvention à percevoir et la continuité de ce projet conditionné par la Région wallonne et enfin la vente avec charges d’une propriété communale à la rue Magritte (nouveau quartier à venir en face de la gare – anciens bâtiments CUP à présent démolis).