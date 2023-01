L’artiste Pascal Mitsuru Guéran sillonne le monde et en particulier la francophonie avec son éventail d’histoires issues de la littérature orale. Il joue régulièrement en France, au Québec, en Suisse et bien entendu en Belgique où la cité Magritte est devenue un de ses ports d’attaches. Depuis des années, il collabore avec le centre culturel pour des résidences d’artistes, des projets scolaires (par exemple un film d’animation avec l’école de Bois-de-Lessines) et pour des représentations de spectacles.

Le voyage commence avec les saveurs

Se souvient-il de son premier spectacle à Lessines, il y a une quinzaine d’années, dans le cycle des veillées contées alors à ses premières heures ? "Bien sûr ! J’y ai amené mes histoires japonaises. Pour moi, c’était le partage d’un cheminement personnel vers le pays de ma mère, et une part de mes racines. Je me rappelle que, déjà, les saveurs des plats cuisinés, m’amenaient vers ce pays du Soleil Levant. Je me suis régalé, tout comme le public présent ce soir-là. Je me suis rendu compte que le" voyage "commençait déjà avec les saveurs."

L’univers raconté par Pascal Mitsuru-Guéran ne se limite pas qu’au Japon. Ce vendredi 27 janvier, il dépose aux oreilles des auditeurs lessinois les textes de son nouveau spectacle, intitulé "Sous l’Écorce". Une des histoires au déclic de cette création se déroule même à Bruxelles, inspirée d’une anecdote grave et tendre à la fois. Autour d’elle, un bouquet choisi de récits "d’Ici et d’Orient" est constitué, nous emmenant voir la vie au-delà des apparences… Ce voyage commencera, en première partie de soirée, par un repas assorti à l’imaginaire du spectacle.

Vendredi 27 janvier à la salle Magritte à la rue de la Déportation. Le repas est prévu à 19h (plats de 2 à 5 € et table à réserver à theatre@ccrenemagritte.be) et la représentation à 20 h 30. Ticket spectacle à 14 € sur place (-26 ans: 10 €), 12 € en prévente (-26 ans: 8 €) et 8 € pour les abonnés (- 26 ans: 5 €).