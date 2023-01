Dans le cadre de ce chantier, le tronçon compris entre les deux carrefours de part et d’autre du cimetière sera fermé à la circulation durant les heures du chantier (de 8h à 16 h 30).

– Les 16 et 17 février, 9 et 10 mars, 23 et 24 mars au (nouveau) cimetière de Lessines. Le cimetière sera inaccessible aux dates suivantes: du mercredi 15 février à 16 h 30 au vendredi 17 février à 16 h 30, du mercredi 8 mars à 16 h 30 au vendredi 10 mars à 16 h 30, du mercredi 22 mars à 16 h 30 au vendredi 24 mars à 16 h 30.

Durant ces chantiers, seront concernées les sépultures sur lesquelles a été affiché un avis d’exhumation depuis minimum la Toussaint 2 021. Les dépouilles rejoindront l’ossuaire communal propre à chacun des cimetières.

Durant ces périodes, aucune inhumation ne sera organisée dans les cimetières de l’entité.