Permis accordé pour les Carrières Unies de porphyre à Lessines

"L’exploitation de la fosse principale arrivant à son terme et en prévision de l’exploitation du porphyre situé plus au Sud à proximité de l’ancienne carrière (dite Lenoir frères), il a été décidé de démanteler l’ensemble des installations actuelles pour en implanter de nouvelles en périphérie de la ville de Lessines, sur une plateforme multimodale", expliquait le demandeur dans la demande de permis unique.

Toutes les installations seront ainsi délocalisées vers le sud de la cité à proximité du gisement futur. "Cela permettra de quitter les zones d’habitat à proximité du centre-ville pour une zone d’entrée de ville dans un contexte de zone industrielle avec peu d’habitations. La future plateforme choisie pour ce projet présente également l’avantage d’être idéalement située à l’interface de boulevard Branquart (N57), de la Dendre (pour la mise en œuvre des expéditions par barge) et de l’ancienne ligne Dupuis (L87) au droit de laquelle le chargement des trains pourra être réalisé."

De nombreuses réalisations parallèles

Le permis couvre l’ensemble des éléments et activités nécessaires à la réalisation de ce projet baptisé "Lessines 2020". Le dossier est très vaste, tant il concerne de "projets" qui seront menés de front. Outre l’extension de la zone d’extraction et la plateforme multimodale, les fonctionnaires délégué et technique se sont aussi prononcés sur le stockage de produits inflammables, le stockage temporaire de déchets inertes et dangereux, l’abattage d’arbres remarquables pour permettre l’accès à la plateforme multimodale, la réalisation de merlons paysagers, les prises et rejets d’eau, ainsi que sur le remblayage en zone de dépendances d’extraction avec des terres de découverture et stériles.

Ils ont aussi analysé et statué sur la démolition et le démantèlement d’installations et de bâtiments existants, le renouvellement de certaines activités existantes qui sont maintenues (atelier, locaux administratifs et sociaux, laboratoire, hangar pour engins, garage avec dalle de lavage et transformateurs).

Des craintes multiples

Suite à l’enquête publique qui avait eu lieu fin 2021-début 2022, quinze courriers de réclamations et/ou observations avaient été transmis aux autorités. Des lettres de riverains, mais aussi une émanant de la direction des voies hydrauliques de Tournai.

Les citoyens avaient notamment pointé un manque de réflexion globale quant à la mobilité que ce soit concernant le charroi des camions à Ollignies par exemple ou la suppression d’un tronçon de la rue de la Loge et son impact sur la mobilité pour les habitants de Bois-de-Lessines.

Les Lessinois mettent aussi en avant la dévaluation de leur bien et l’impact paysager du projet de par les hauteurs annoncées pour les nouvelles installations et le manque de végétations et d’aménagements adéquats permettant de limiter l’impact visuel, l’absence de recherche architecturale, l’opportunité de remplacer tes bandes transporteuses aériennes par des bandes transporteuses enterrées pour en limiter l’impact. Les riverains craignent l’impact sur leur qualité de vie et l’augmentation des nuisances. Ils ont aussi insisté sur la nécessité d’assurer la sécurité des passages à niveau et sur la possibilité de créer un passage sous voie au PN de la Mouplière afin de ne pas supprimer celui-ci.

Enfin, les citoyens ont déploré l’augmentation des risques d’inondation par la multiplication des surfaces bétonnées au détriment des espaces verts et de la préservation de la de la faune et la flore. Les riverains souhaitent une plus grande concertation avec le demandeur. A noter que le Collège communal avait également remis un avis négatif sur ce dossier.

Des conditions générales

Le permis a été octroyé sous conditions, celles-ci étant surtout liées au respect des prescrits légaux. La décision développe aussi diverses obligations pour le demandeur comme le fait de prévoir des hauteurs adaptées pour les bâtiments, de proscrire les teintes réfléchissantes et brillantes au niveau des bardages métalliques des bâtiments et des différentes installations, ou encore d’équiper les différentes bandes transporteuses d’un habillage qualitatif, comme un bardage en bois, notamment la bande transporteuse du quai de chargement des péniches qui passera au-dessus du RAVeL le long de la Dendre qui constitue un élément paysager sensible (cet élément est à discuter avec les autorités communales). Les autorités exigent aussi le maintien et la sécurisation du passage à niveau de la Mouplière, la réalisation de l’ensemble des merlons périphériques au niveau de la nouvelle zone d’installations au sud qui comprend 9 bâtiments (criblage, concassage, broyage, lavage, chargement des camions, etc.). En ce qui concerne l’impact paysager, il faut aussi prévoir une végétation diversifiée en crête de merlons afin d’assurer le rôle d’écran. En concertation avec les propriétaires des parcelles limitrophes à la zone de chargement des trains, évaluer la possibilité de réaliser des aménagements paysagers type merlons paysagers ou de cordons boisés le long de la zone de chargement de trains afin de réduire l’impact visuel du projet.

Cette décision peut être consultée à l’administration communale de Lessines jusqu’au 25 janvier. Sans rendez-vous les lundis et jeudi entre 9h et 11 h 30 et sur rendez-vous les autres jours ouvrables pendant les heures de service de 8 h 30 à 12h et le lundi entre 16 h 30 et 20 h.