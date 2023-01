Un nouveau hall de stockage pour des produits pharmaceutiques à Lessines

Ces projets sont partiellement en dérogation par rapport au plan de secteur, l’implantation du bâtiment de logistique étant (en partie) en zone agricole, tout comme l’implantation de la dalle support d’installations techniques en ZACCCE.

Dans le dossier, actuellement soumis à enquête publique et consultable jusqu’au 16 janvier à l’administration communale de Lessines, les six projets sont détaillés.

1. Construction d’un hall logistique

Ce bâtiment de près de 7 000 m² est destiné au stockage de médicaments avec une zone de bureaux et locaux sociaux au second étage. Des quais permettront le chargement et déchargement des médicaments. Le projet prévoit aussi la construction d’une passerelle liant le nouveau hall logistique à un bâtiment existant, mais aussi l’installation d’un ascenseur et d’un escalier en lien avec la passerelle. Enfin, divers aménagements extérieurs sont envisagés comme la création d’une voirie périphérique avec empierrement renforcé, d’une voirie de circulation en asphalte permettant la liaison entre les bâtiments existants et le bâtiment projeté et d’une zone de chargement/déchargement en béton. Le demandeur prévoit aussi le reprofilage du merlon grâce à des terres provenant du chantier, mais aussi la végétalisation de ce merlon par la plantation d’arbres à hautes tiges, de buttes engazonnées et de haies en palier.

Ce hall logistique est nécessaire car l’entreprise Takeda ne dispose plus d’assez d’espace de logistique pour répondre à la demande et aux besoins grandissants de ses clients et faire perdurer son entreprise.

2. Dalle de béton

La construction de la dalle de béton est envisagée afin d’y poser un réservoir métallique aérien pour eau et un local pour pompes afin d’alimenter une boucle incendie de l’entreprise Baxalta.

3.TRANSFORMATION

Le troisième projet concerne la transformation intérieure d’un bâtiment de stockage existant ainsi que la construction d’un petit abri ouvert sur une dalle en béton existante, située devant le bâtiment de stockage.

4. Régularisation d’une dalle

Pour le quatrième volet du dossier, il s’agit de la régularisation de la construction d’une dalle en béton armé destinée à supporter des containers et des cuves. La dalle intègre en outre un système d’épuration et de recyclage d’eaux industrielles et d’eaux usées.

5. Régularisation d’un bâtiment

Le demandeur aimerait également régulariser la construction d’un bâtiment de stockage pour équipements du service incendie et du service médical d’urgence. Le bâtiment, de forme parallélépipédique, est formé par l’assemblage de dix éléments type Portakabin posés sur plots de fondation. Il n’est attenant à aucune construction présente sur le site.

6. Une nouvelle infirmerie

Le sixième volet du dossier concerne la construction d’une nouvelle infirmerie avec sas de liaison entre la nouvelle construction et un bâtiment existant. L’infirmerie est formée par l’assemblage de quatre éléments préfabriqués, type Portakabin posés sur plots de fondation. Le sas de liaison est construit de façon traditionnelle.