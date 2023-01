Après avoir reconnu que toutes les taxes et redevances avaient augmenté pour "être adaptées à ce qui se faisait dans les usages et au coût réel", la directrice générale Véronique Blondelle a passé en revue les dix-sept règlements proposés au vote. Parmi ceux-ci, six règlements-redevances relatifs à la demande de prestations administratives, à l’exécution de menus travaux de voirie au profit de tiers, à l’occupation de la voie publique lors de déménagements, livraisons et travaux divers (lorsque cela excède les 48 heures), au contrôle des travaux de raccordement d’un immeuble à l’égout public, aux charges énergétiques consommées lors de l’occupation d’un local communal et enfin aux services rendus par la Ville lors de l’occupation du domaine public par des logements mobiles.

Les onze autres sont des règlements-taxes et concernent: les commerces de nuit (3 250 au lieu de 2 500 €), les dancings et les bars à chicha (3 250 €), la délivrance de documents administratifs liés à l’identité et à l’état-civil des personnes, l’entretien des égouts (taux majoré à 60 €/an ou 30 si épuration individuelle), les établissements bancaires et assimilés, les immeubles inoccupés, les immeubles négligés et/ou délabrés, les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité, les postes électriques, les secondes résidences et les véhicules isolés abandonnés par les particuliers.

Soci@libre a voté contre la taxe relative à l’entretien des égouts qu’elle estime démesurée. "Elle a doublé et cela va impacter pratiquement tous les Lessinois", a justifié Isabelle Privé. Le groupe Écolo s’est quant à lui abstenu contre la taxe sur les mâts d’éoliennes et a voté contre la taxe sur les bars à chicha et celle concernant l’octroi de documents administratifs.