Motion votée à l’unanimité

"Plus personne n’ignore que notre compatriote Olivier Vandecasteele est actuellement retenu en Iran", a développé Véronique Blondelle, la directrice générale. "Lors d’un bref séjour dans ce pays qu’il connaissait bien pour y avoir vécu et travaillé, il a été arrêté le 24 février dernier. Incarcéré dans la prison d’Evin entre février et août, il a ensuite été transféré dans un lieu inconnu. Nous avons appris sa condamnation à 28 ans de prison. Les charges retenues à son encontre ainsi que le tribunal qui les a prononcées n’ont pas été communiquées."