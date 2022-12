L'église de Bois-de-Lessines fermée à cause de problèmes de stabilité

La première concerne la paroisse Saint-Martin de Deux-Acren. "Les fabriques gèrent les biens matériels de l’église dans les villages et notamment la cure", a rappelé le conseiller Soci@libre.

"À Deux-Acren, il s’agit d’un très grand bâtiment qui pourrait accueillir des familles dans le besoin ou des Ukrainiens. Mais, alors que le clergé lessinois est tout à fait d’accord que ce lieu soit occupé par tout une série de gens nécessiteux, les fabriciens s’y opposent sous prétexte qu’ils ont là un local qui abrite leurs archives !"

C’est donc outré que l’élu d’opposition a demandé aux autorités d’écrire à Monseigneur Harpigny pour les inviter à montrer l’exemple. "Ce dernier en tant qu’évêque a peut-être une certaine autorité à tout le moins morale et/ou financière sur la fabrique. Quand on pense que l’on demande à des citoyens Lessinois d’accueillir des Ukrainiens chez eux, mais qu’on laisse vide un bâtiment communal… Ne peut-on pas réquisitionner certains bâtiments ?"

Le bourgmestre a promis qu’il se ferait un plaisir de transmettre le procès-verbal du débat tant à l’évêque qu’à la fabrique concernée. "Maintenant, il faut respecter l’autonomie des instances, mais ce sera fait !"

L’église de Bois-de-Lessines menacée ?

Le second point concerne l’église de Bois-de-Lessines. "J’ai appris par hasard que le plafond de celle-ci menaçait de s’effondrer et qu’elle était actuellement inaccessible." En effet, les veillée et messe de Noël se dérouleront d’ailleurs dans les locaux du club d’animation du village. "Renseignements pris, il semblerait que deux architectes aient émis des avis contradictoires. Le premier estimant qu’il n’y avait pas de problème et que l’on pouvait occuper l’église, y compris y faire des concerts et le second étant d’avis que le lieu de culte était devenu hyper dangereux."

Le conseiller Soci@libre s’est montré surpris du "peu de réactivité des fabriciens de Bois-de-Lessines" dans ce dossier. Il demande que l’architecte de la Ville statue sur le problème et tranche une bonne fois pour toutes. "Il s’agit d’un lieu de culte, mais aussi du patrimoine communal. Soit les travaux ne sont pas importants, on les réalise et c’est réglé, soit c’est plus grave et on demande la désacralisation de l’église et on vend le bâtiment plutôt que de le regarder s’écrouler."

Pascal De Handschutter a reconnu les deux expertises contradictoires. "Je me suis moi-même rendu sur place à deux reprises et le risque me semble limité, mais en tant que responsable de la sécurité publique, même si le risque est minime, il doit être pris en considération et je suis dans l’obligation d’agir et d’interdire l’accès."

Suite à un accord avec la fabrique d’église, cette dernière va mandater un nouvel expert afin de trancher sur la question. "Elle va d’ailleurs recevoir un subside spécifique à cette fin."

Cela permettra ainsi de savoir quelle position adopter dans ce dossier.

Dimitri Wittenberg, échevin en charge des Cultes, a tenu à préciser que les membres de la fabrique d’église avaient été particulièrement actifs afin de trouver des solutions dans ce dossier. "L’objectif est que les paroissiens et citoyens puissent réintégrer l’église au plus vite."

L’échevin Wittenberg a aussi avoué que la priorité avait été de trouver des solutions et non de communiquer autour de cette problématique.