Soirée de Noël au château de la Morlière à Ollignies

Ce haut lieu du patrimoine local a été racheté par un couple de Lessinois, désireux que les acteurs locaux puissent s’approprier et faire revivre le château. Rapidement Dewi Levêque avait même suggéré dans nos colonnes l’idée d’un marché de Noël. Il n’aura donc pas fallu longtemps pour que ce souhait devienne réalité et que naisse une belle collaboration.

Ce sont les Olli’brius qui avaient eu l’idée, quelques années avant l’arrivée du Covid-19, de redynamiser le village avec un beau sapin et une soirée de Noël. Voulant relancer l’événement, ils sont entrés en relation avec Dewi, le propriétaire du château, par l’intermédiaire de François Couvreur de la brasserie du Val de Dendre. "C’est un lieu que nous connaissons depuis toujours. Chaque Ollignois a un lien particulier avec le château", expliquent les organisateurs.

Autant de bonnes volontés qui ont uni leurs forces avec celles de l’école des Galopins pour concocter un programme de qualité. À 19 h, les élèves de la section immersion de l’école donneront un concert de chants de Noël en anglais. De quoi préparer en musique l’arrivée du Père Noël prévue à 19 h 30. Une pièce du château a été totalement réaménagée pour l’accueillir. Il y distribuera ses cadeaux et bonbons et se prêtera aux traditionnelles photos avec les enfants. Des mascottes Disney seront également sur le site pour le bonheur des photographes et des plus jeunes. Enfin, à 20 h, c’est le groupe lessinois Gendrain qui assurera l’ambiance grâce à ses reprises endiablées.

Tout au long de la soirée, dont l’entrée est gratuite, il y aura également la possibilité de se restaurer, un bar de la brasserie du Val de Dendre, un espace de grimage et plusieurs stands mettant à l’honneur des commerçants locaux.

"L’avantage de ce lieu est aussi qu’il est mieux clôturé et donc plus sûr pour les enfants que la Place du village où nous organisions notre soirée de Noël auparavant", expliquent les membres du comité de village.

En cas de mauvais temps, il sera aussi possible de s’abriter dans la salle de bal du château, spécialement éclairé pour l’occasion. Un lieu d’exception pour un événement d’exception.

Le vendredi 9 décembre à partir de 17 h 30 au château de la Morlière, avenue Victor Lampe, 50 à Ollignies. Entrée gratuite.