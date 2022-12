Lessines : le centre culturel René Magritte vivant et proactif malgré les difficultés

Lors du récent conseil communal, les élus locaux ont approuvé à l’unanimité l’octroi du solde de la subvention 2021 au Centre culturel René Magritte. L’occasion, pour le groupe Écolo de mettre en avant l’excellent travail de l’équipe du CCRM. " Malgré les nombreuses restrictions entraînées par le Covid, le centre culturel est resté très actif et s’est même démarqué par rapport à d’autres centres culturels en Wallonie picarde ou ailleurs " , a souligné Philippe Hocepied. " De façon assez remarquable et dans des conditions difficiles, le CCRM a donc fait preuve d’une belle réactivité et a permis à la vie culturelle lessinoise de rester très vivante. "