Le Wapikids est un festival organisé par Les Jeunesses musicales de Wallonie picarde en collaboration avec les centres culturels de la région. Le principe: autour d’un spectacle musical, chaque lieu organise une après-midi ludique (ateliers, goûter…) pour les enfants et leurs parents. Le Centre culturel René Magritte met cette fois en avant l’esprit belge et décapant d‘un duo dont la créativité n’est nullement arrêtée par une quelconque frontière linguistique.

"Ik", c’est Piet Maries (du groupe bruxellois Jaune toujours) qui parle plutôt néerlandais mais chante dans les deux langues, accompagné de son accordéon, sa guitare ou son clavier. "Théo", c’est Théophane Raballand, son ami qui parle plutôt français et batterie !

Tels des gens du voyage, les artistes posent leurs valises et instruments, tentent tant bien que mal de monter une sorte de mini-chapiteau et emmènent le public explorer les limites de leur imagination avant de reprendre leur route.

Leur univers est truffé d’histoires contées tantôt en français, tantôt en néerlandais. Et leur fantaisie est débridée à souhait: elle permet d’aborder des sujets parfois douloureux et complexes, aidant à décloisonner les réserves parfois portées vers d’autres langues, cultures et communautés. Ses compositions, un brin rock’n’roll, reviennent longtemps titiller les mémoires.

Des aventures infinies

"Ik en den Theo" (Moi et ce Théo) a reçu le Prix des Jeunesses Musicales en 2013.

Et ce 4 décembre, à quelques encablures de Geraardsbergen, le théâtre de Lessines promet un moment de belgitude festif et familial rayonnant par-delà les frontières communautaires. Enfants, parents et grands-parents traverseront l’espace dans leurs fusées, sauveront le monde en tant que super-héros alternatifs, achèteront tout ce qu’ils désirent au marché-qui-a-tout-en-stock-à-volonté, joueront de la guitare dans un groupe de rock ou chasseront les fantômes et les monstres avec fantaisie.

Pour vivre ces expériences intenses, rendez-vous dimanche dès 15h au théâtre Jean-Claude Drouot pour des animations avant le goûter (16 h) et le spectacle programmé à 16 h 30.

Prix unique: 6 € – Infos et réservations au 068 250 600, www.ccrenemagritte.be ou theatre@ccrenemagritte.be.