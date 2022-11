Le groupe Écolo a profité de ce point pour souligner le fait que les voiries lessinoises avaient en effet bien besoin d’un lifting.

"Nous devrions nous réjouir à chaque fois que des budgets sont dégagés pour l’entretien de l’une d’entre elles", a estimé Dominique Pasture. "Écolo ne comprend cependant pas selon quelle méthodologie la majorité procède pour prioriser les travaux et pourquoi elle n’en profite pas pour repenser l’organisation des voiries qu’elle rénove. Nous avons avec ce projet de réfection de la rue du Pont d’Ancre un beau cas d’espèce."

Les écologistes estiment ainsi que la majorité demande au conseil communal d’approuver un chantier de près de 200 000 euros sans expliquer ses motivations et sans avoir fait réaliser le moindre plan. "sans informations précises, nous devons donc comprendre que la majorité ne profite pas de ces travaux pour reprofiler la voirie, rénover les trottoirs, repenser le stationnement, ajouter une piste cyclable et améliorer de manière réfléchie les chicanes. Bref, elle nous propose une réfection minimaliste. C’est bon à prendre, mais insuffisant."

Marie-Josée Vandamme, échevine des Travaux publics, a expliqué que pour mener une réflexion en profondeur comme le suggère Écolo, il faudrait bien plus de 200 000 €. "Il s’agit donc ici d’un raclage sur cinq centimètres et de la pose d’une nouvelle couche de tarmac. Cependant, vous avez sans doute pu constater que nous avons mis en place des pistes cyclables et autres passages afin de favoriser la mobilité douce. Pour refaire en plus les trottoirs, il faudrait un beaucoup plus gros budget dont nous ne disposons pas… On ne peut pas tout faire en une fois partout !"

Écolo s’est abstenu sur ce point car le groupe d’opposition déplore qu’il n’y ait pas de plan et peu de détails dans le dossier. Tous les autres se sont montrés favorables.