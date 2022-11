Véhicules communaux : trop tôt et trop cher pour passer à l’électrique à Lessines ?

C’est Patrice Baguet (PS) qui a lancé le débat en demandant s’il y avait eu une étude comparative coûts/bénéfices. "L’intention de verdir la flotte de véhicules, c’est très bien, mais aujourd’hui, l’électrique n’est pas forcément la bonne réponse pour ce type d’usage. C’est trop tôt et trop cher. Je voudrais donc savoir si l’achat de ces véhicules est vraiment nécessaire. Et, si oui, s’ils doivent être absolument électriques. Pour la moitié de ce prix-là, on peut avoir des véhicules équivalents dans une norme antipollution récente."