Du Far West sur scène et dans l’assiette au centre culturel René Magritte à Lessines

Depuis "La chasse au Squonk", que le centre culturel de Lessines a accueilli en 2016, le duo "La Truite à Fourrure" rêvait de s’aventurer dans le western pur jus et d’y rencontrer ses personnages légendaires, en se baladant du Texas au Dakota du sud et de l’Ohio à la Caroline du Nord. Voilà les artistes désormais arrivés à destination. Dans leur nouveau spectacle, ils mettent en scène cinq personnages plus ou moins réels, cinq légendes vivantes des pionniers d’Amérique. Les histoires sont mises en musique et les chansons, mises en histoires, avec Fred Duvaud au crachoir et Julien Rambaud à la guitare et au chant.