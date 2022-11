Jef Colruyt, CEO de Colruyt Group, dépeint la situation froidement, ce lundi à Ollignies où Colruyt dispose d’un important centre logistique complétant celui de Ghislenghien, quelques kilomètres plus au sud. À l'image des autres représentants du distributeur belge, il se montre conscient du rôle que peut avoir son entreprise dans la lutte contre le changement climatique. "Nos 700 chauffeurs parcourent chaque jour 200.00 kilomètres pour acheminer les marchandises", poursuit-il. "Nous veillons à éviter les trajets inutiles et nous les optimisons. L'étape suivante est de les rendre plus écologiques."

Hydrogène vert

Dans son centre d'Ollignies, l'entreprise annonce vouloir franchir une étape ambitieuse de son plan de réduction de l'impact sur le climat. D'ici 2035, Colruyt Group s'engage à ne plus produire aucune émission sur l'ensemble de sa chaîne de transport de marchandises. Pour ce faire, le groupe investira dans des véhicules équipés de batteries électriques et fonctionnant à l'hydrogène vert. Willy Borsus (MR), vice-président du gouvernement wallon, salue la démarche du groupe Colruyt. "On a besoin de pionniers dans ce genre de combat et ils en font partie. Ils construisent un modèle futuriste."

Au-delà de ses propres transporteurs, Colruyt a l'intention d'entrer en dialogue avec ses fournisseurs. Si environ un quart des émissions du groupe, à savoir 23 797 tonnes d'équivalent CO2, provient de la consommation en carburant de ses véhicules, ces chiffres ne comprennent pas les 600 000 tonnes d'émissions rejetées au préalable par le transport de marchandises.

Selon Jef Colruyt, il est donc obligatoire que les efforts consentis se répercutent dans tous les maillons de la chaîne.

"Nous estimons que nos propres véhicules de transport seront déjà zéro émission d'ici 2030. Pour nos partenaires de transport, fournisseurs et voitures de société, nous comptons cinq années supplémentaires", explique le CEO de Colruyt Group.

Un projet ambitieux

Depuis cinq ans, l'entreprise est parvenue à baisser ses émissions de 25%. D'ici 2030, elle espère pouvoir atteindre 42% par rapport aux chiffres de 2021. Francesco Contino, professeur à l'UCLouvain spécialisé en énergie, se montre assez positif. "Les initiatives de Colruyt sont un très bon pas", affirme-t-il. "Alors que l'entreprise pourrait ne pas traiter le problème de l'acheminement au préalable des marchandises, elle a décidé de s'y attaquer. Ça démontre l'honnêteté de Colruyt Group."

Tous s'accordent à dire que tel changement ne peut s'opérer qu'avec la participation de tous. Francesco Contino se questionne: "Pourquoi devrait-on consommer des fraises en hiver? Et même les proposer en magasin?" Tant les clients que les acteurs du groupe Colruyt ont leur rôle à jouer. Jef Colruyt le martèle: "La nature n'attend pas."