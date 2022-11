Bientôt une aire pour les motorhomes à Lessines

Un gestionnaire privé

Le groupe Écolo a rappelé qu’il s’agissait d’un projet subventionné à 80% par la Région wallonne qui répond à un besoin effectif sur l’entité.

Dominique Pasture a cependant déploré le fait que l’habitat alternatif ne soit pas intégré à ce dossier.

"Par ailleurs, nous découvrons que le Collège a déjà fait le choix de confier la gestion quotidienne de cette aire, qui est sous la responsabilité communale, à une société privée. En approuvant ce dépôt de candidature que nous aimerions soutenir, la majorité nous force à valider ce choix ! Écolo demande que cette décision soit débattue et remise à plus tard."

Dimitri Wittenberg, échevin en charge du Tourisme, a expliqué qu’il était essentiel d’intégrer au dossier ces précisions concernant la gestion pour qu’il soit totalement complet.

"Il faut savoir que le public qui fréquente ce genre de site en fréquente beaucoup d’autres ailleurs en Europe et principalement en France. Ce sont des réseaux et, souvent, ce sont de grands groupes de gestion qui sont à la tête de ces sites et infrastructures. Ils demandent aux autorités publiques de créer les zones et eux s’arrangent pour apporter les touristes qui sont membres de leur réseau."

Ainsi, l’échevin explique que le site prévoit, par exemple, une barrière d’accès, la possibilité d’avoir accès à l’électricité ou d’évacuer ses eaux usées. "Ce n’est pas juste un parking et, après analyse, il est apparu qu’il était préférable d’externaliser toute cette gestion. L’assurer en interne nous obligerait à engager des gens pour qu’ils soient disponibles 24 h/24."

Financièrement aussi ce choix semble judicieux. "Les sociétés externes rétrocèdent une partie de leurs abonnements à l’administration. Si l’on obtient les subsides, on peut donc considérer qu’avec le retour sur investissement, c’est un projet qui ne coûtera plus rien à la commune d’ici dix ans maximum."

Dans les rangs Soci@libre, on accueille les bras ouverts ce projet. Le groupe d’opposition avait en effet déjà proposé d’aménager ce type d’infrastructure en avril 2021. "C’est dommage de n’avoir pas établi un projet provisoire ; cela nous a fait perdre plusieurs saisons touristiques."

Le projet est estimé à quelque 480 000 € htva et prévoit, en plus de l’aménagement strict de l’aire pour les motor-homes/mobilhomes, des aménagements naturels destinés à améliorer les maillages vert et bleu en milieu urbain.

Le projet, s’il est finançable par la Région wallonne, devrait être terminé aux alentours de mars 2024.