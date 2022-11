Pour ce Ghoyssien de 25 ans, ce vendredi 4 novembre est un grand jour. Son album, intitulé "Noir quart d’heure" en référence à cette tradition, sort à minuit pile. "J’aimerais beaucoup que les gens écoutent mon projet à ce moment-là de la journée", dévoile-t-il. "Selon moi, c’est l’ambiance parfaite. J’espère qu’ils pourront se poser et l’écouter d’une traite, d’autant plus qu’il n’est pas long." Avec ses ambiances oscillant entre le jazz et la bossa-nova, "Noir quart d’heure" apportera un peu de douceur aux soirées d’automne.

L’amour du détail

Auguste Lécrivain se définit comme un chanteur "à texte". Dans l’élaboration de ses titres, il ne laisse aucune rime au hasard. "J’aimerais qu’on me reconnaisse davantage aux textes qu’à la musicalité. J’accorde beaucoup d’attention à l’écriture, quitte à passer plusieurs mois sur une idée qui me plaît." Pour créer cet album, plus de deux ans de réflexion ont été nécessaires. Il a fallu lui trouver un fil rouge et une cohérence car Auguste est productif et possède de nombreuses maquettes. Très influencé par Henri Salvador, il ne se pose pas de limites dans les styles qu’il aborde même si "ce projet se concentre sur une ambiance précise."

Pour porter l’album, le jeune Ghoyssien a décidé de sortir "Emmène-moi", un single aux sonorités de pop anglaise. S’il détonne légèrement par rapport au reste, Auguste Lécrivain croit en son potentiel. "En concert, c’est celui que le public préfère. J’aurais pu sortir" Sous ton arbre "en premier, d’autant plus qu’il est partiellement écrit en patois, mais je le garde pour la suite."

Enracinement

L’utilisation du patois ghoyssien n’est pas le fruit du hasard. "Apparemment, on appelle ça l’esprit de clocher", s’amuse l’artiste. "J’ai un attachement très profond à Ghoy. L’idée d’utiliser la langue locale m’est venue car je souhaitais rendre hommage à mon grand-père sur cette chanson. Allier la bossa-nova et le patois apportait à la fois une touche légère et bourrue. Ça lui ressemblait."

Auguste Lécrivain a déjà performé dans le village. Avec le recul, même s’il s’agissait de ses premiers concerts, il les considère comme "certains de ses meilleurs shows." En terrain connu, le Ghoyssien pouvait compter sur le bon accueil des habitants.

Au fil de l’album, Auguste Lécrivain revient sur plusieurs thèmes qui font partie de son quotidien. Entre deux beaux hommages à ses grands-pères disparus, lui permettant d’aborder le sujet du deuil de manière délicate, l’artiste évoque des sujets tantôt complexes, tantôt désarmants de simplicité. "Emmène-moi" détendra ses auditeurs en leur parlant d’amour avant de les pousser à la réflexion via "La colline", texte métaphorique à propos de la notion de manque. À la tombée de la nuit ou en pleine journée, "Noir quart d’heure" invite à s’arrêter et à prendre le temps.