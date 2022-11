À l’arrivée des policiers, Farid et son ami avaient indiqué qu’ils ne faisaient rien de mal. Mais au moment du contrôle d’identité, les choses ont dégénéré. L’autre prévenu s’était montré le plus agressif, tandis que Farid avait traité les policiers de racistes, se mettant ensuite à hurler et à les insulter lui aussi.

"L’utilisation d’un spray lacrymogène a été nécessaire et monsieur a dû être menotté. Je requiers 3 mois à son encontre et 4 mois contre le prévenu qui fait défaut", a dit le ministère public. Pour sa défense, Farid a demandé pardon.

Jugement le 17 novembre.