"Le prochain rendez-vous est prévu le dimanche 4 décembre dans le cadre du Wapikids festival. Une après-midi familiale (atelier-goûter-spectacle) accessible dès 3 ans. Nous accueillerons “Ik en den Théo”, un duo de super-héros alternatifs franco-flamand qui joue et se joue de la frontière linguistique. On chante du rock et de la musique du monde, pour les enfants et dans les deux langues." Un spectacle qui a particulièrement du sens quand on sait les liens que le CCRM a tissé avec la Flandre et les nombreux projets qui se développent de part et d’autre de la frontière linguistique.

Ainsi, en collaboration avec Gand et en bus au départ de Lessines, il sera possible de vivre le festival Next (Eurométropole Lille, Courtrai et en Wallonie picarde) comme un VIP.

"Nous favorisons aussi les spectacles créés en partie ici, en résidence." C’est le cas de la pièce "Garçonne" dont la résidence avec la Fabrique de Théâtre avait été reportée en raison de la crise sanitaire avant de se concrétiser. "L’histoire est basée sur un vrai fait divers: un déserteur qui, pendant la Première Guerre mondiale, trouve la parade de se déguiser en femme pour ne pas aller combattre. Mais quand est venu le moment de quitter la robe, il se sent triste. Une mise en scène moderne aussi prenante sur le fond que sur la forme."

Le 1er février, Tacoma Garage fera le lien parfait entre la programmation théâtrale et musicale. "C’est un véritable road movie en tournée avec les Sonics, le groupe qui a fondé le rock’n’roll et que nous avons eu la chance d’accueillir deux fois au Roots and Roses. De nombreuses images du festival sont d’ailleurs intégrées au spectacle. C’est un jeune fan belge, Corentin, qui les a tournées dans le but de réaliser un documentaire sur le groupe, mais il a été devancé par les Américains. La pièce raconte d’ailleurs pourquoi cela ne s’est pas fait."

Les veillées contées, véritable succès depuis 14 ans, se poursuivront sans surprise. La première aura lieu le 26 novembre dans une ambiance western qui ne fera pas que la part belle aux cactus et aux cowboys.

Côté nouveauté, l’équipe du centre culturel travaille sur un concept de soirée pyjama au musée.

L’abonnement au centre culturel René Magritte est valable sur toutes les activités et permet une réduction de 30 à 40% de leur prix pour le détenteur de l’abonnement et son accompagnant.