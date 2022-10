Lessines : il demande au motard de ralentir. une bande organise une vendetta !

« On va revenir pour se venger »

Avant de quitter les lieux, le motard s’est exclamé: "On va revenir pour se venger". Peu de temps après, trois véhicules rodaient à l’endroit de l’altercation. Une bande de motards, muni de pistolets airsoft, a tiré sur Arnaud et sa fille, qui ont été blessés. Les auteurs ont pris la fuite une fois leur vendetta terminée et ce, sous les yeux de plusieurs témoins.

Le motard principal, actuellement détenu à la prison de Leuze pour autre raison, devait ainsi comparaître au tribunal. Toutefois, il n’était pas présent suite à… un mal de dos! Il a donc été représenté par son avocat, Me Rodriguez.

Quelques années après les faits, son client conteste toujours la totalité des préventions. De plus, la description faite par les témoins ne correspond pas à son véhicule. "Il dit qu’il n’était pas sur les lieux et qu’il ne s’agissait même pas de sa moto". L’acquittement a été sollicité.

En revanche, pour le représentant du ministère public, les faits sont clairement établis. Un an de prison a été requis ; jugement le 29 novembre.